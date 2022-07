Conheça a primeira loja 100% autônoma e sem funcionários de Goiânia

O ‘supermercado do futuro’, modelo que dispensa a presença de qualquer funcionário no atendimento, já é realidade em Goiânia. A loja Zaitt, localizada na Rua C-255, no Setor Nova Suíça, oferece um serviço onde o consumidor paga e leva os produtos para casa sem contato com vendedores ou operadores de caixa.

Pioneira neste mercado no Brasil, a startup brasileira surgiu em São Paulo em 2019. Com uma unidade própria na capital paulista, atua também em modelo de franquias em todo o país.

Além de Goiânia, há lojas abertas em cidades como Belo Horizonte (MG), Brasília, Vitória (ES), São José do Rio Preto (SP) e Maceió (AL). Até o fim do ano, a expectativa da Zaitt é que o número chegue a 35 mercados no Brasil.

Os estabelecimentos ficam abertos 24 horas por dia, sete dias por semana. Entre as principais vantagens, é evitar as filas, comuns em supermercados e lojas de conveniência.

Como comprar

Para utilizar o serviço, os clientes precisam realizar um cadastro pelo aplicativo da própria empresa. Para entrar na loja e adquirir os produtos, basta escanear o QR Code e concluir com o reconhecimento facial.

Na Zaitt, o consumidor tem acesso a produtos variados como bebidas, comidas, legumes, carnes, entre outros itens alimentícios. O pagamento é debitado de maneira automática ao sair do local.