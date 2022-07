A facilidade e simplicidade no uso faz com que o liquidificador seja um dos eletrônicos preferidos das pessoas no dia a dia. No entanto, alguns cuidados devem ser observados a fim de evitar certos perigos que podem danificar a performance do item. Por isso, saiba 06 coisas que são um perigo e não se deve fazer no liquidificador.

6 coisas que são um perigo e não se deve fazer no liquidificador

1. Colocar líquidos quentes

Um dos perigos que não se deve fazer no liquidificador, especialmente aos que tiverem jarros de plástico, é a colocação de líquidos quentes.

Itens com de plástico não foram feitos para suportar altas temperaturas e, por isso, podem danificar seriamente o aparelho e comprometer o desempenho do item.

Por isso, certifique-se que a temperatura não esteja tão quente e deixe a tampa aberta a fim de evitar futuros problemas.

2. Lavar a jarra com o lado áspero da esponja

Lavar a jarra com o lado áspero da esponja é outro perigo que se deve evitar. Isso porque além de deixar o item riscado e com um aspecto indesejável, a ação pode acumular sujeiras e bactérias no aparelho.

3. Colocar a colher

Normalmente, a ajuda da colher é bastante utilizada quando vamos dar aquela ‘forcinha’ ao bater uma massa ou triturar algo.

Contudo, o uso da colher pode estragar o aparelho e o utensílio, caso o liquidificador esteja ligado. Além disso, você ainda pode acabar se machucando gravemente.

4. Amolar as lâminas

Amolar as lâminas é mais um perigo que não se deve fazer no liquidificador. Ao fazer isso, você pode danificar permanentemente o produto e diminuir o desempenho do item.

Caso sentir que as lâminas não tem a mesma qualidade, basta triturar uma pequena quantidade de gelo na função pulse.

5. Sobrecarregar o liquidificador

Outra dica é não exceder a capacidade do item, seja ela em potência ou na quantidade de ingredientes.

Caso o eletrônico tenha uma sobrecarga, o motor dele pode queimar e você terá que adquirir um outro aparelho.

6. Colocar alimentos duros ou de grande volume

Por fim, é necessário se atentar às porções e tamanho dos alimentos que são colocadas no liquidificador.

Antes de inseri-los, é necessário se atentar às características do aparelho a fim de evitar possíveis perigos que podem ser causados pela ação.

