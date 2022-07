Deputado federal João Campos, pré-candidato ao Senado, é sabatinado pelo Portal 6

O deputado federal João Campos (Republicanos) é o sabatinado desta segunda-feira (11) no Portal 6. O parlamentar é pré-candidato ao Senado Federal por Goiás.

Ele integrava a base do governador Ronaldo Caiado, mas se afastou do Palácio das Esmeraldas e anunciou apoio à pré-candidatura do oposicionista Gustavo Mendanha (Patriota).

O movimento fez com que o partido rachasse, com forte reação dos políticos que apoiam o governador, como o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, e o ex-secretário de Segurança Pública Rodney Miranda, pré-candidato a deputado federal.

Em meio a esse turbilhão, Campos conta com apoio do segmento evangélico para tentar se viabilizar numa disputa que promete ser acirrada ao Senado.

Assista à entrevista ao vivo: