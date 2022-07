Homem morre enquanto brincava com a família em parque aquático de Caldas Novas

Enquanto brincava em um parque aquático do município de Caldas Novas, um turista morreu subitamente. Segundo testemunhas que estavam no local, o homem estava com a família brincando no futebol de sabão quando começou o mal estar.

Imediatamente, os funcionários o tentaram socorrer. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi acionado, mas só pôde constatar o óbito.

De acordo com a Polícia Militar (PM), que esteve no parque aquático, o homem tinha histórico de pressão alta.

O corpo foi encaminhado para o Serviço de Verificação de Óbito (SVO), onde causa da morte foi indicada como sendo natural.

O turista, juntamente com a família, era de Uberlândia, em Minas Gerais, e estava passando a temporada de férias no munícipio das águas termais.