Motivado por ciúmes, homem mata cachorro de estimação da namorada em Goiânia

Um homem, com identidade não revelada, foi preso preventivamente pela Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio do Grupo de Proteção Animal – GPA/DEMA, suspeito de ter matado o cachorrinho de estimação da namorada.

Segundo a corporação, o investigado namorava a tutora do animal há três meses e sentia ciúmes da forma com que ela tratava o bichinho, chegando até mesmo a agredir o pet por uma vez ao alegar de que teria sido mordido.

Na data do assassinato do cãozinho, a namorada tinha deixado o animal trancado no quarto por cerca de três horas, para não morder o homem.

Assim que retornou para casa, o companheiro levou ela para sair novamente e apenas um tempo depois, falou que teria saído para passear com o pet e que, em determinado momento, ele acabou fugindo.

A tutora então preparou um poster de “procura-se” com a foto de Theodoro e divulgou o desaparecimento com a intenção de conseguir encontrar o amigo de quatro patas, mas não sabia que ele havia sido morto.

Durante as investigações, as câmeras de segurança do condomínio em que ela mora foram analisadas pelos policiais e as imagens mostraram que em nenhum momento o suspeito saiu do apartamento da namorada com o cachorrinho na guia.

Porém, foi possível notar que ele estava carregando uma mochila que aparentava estar pesada. 15 minutos depois, ele foi visto entrando em um estabelecimento comercial, mas a bolsa já parecia estar leve e ele a carregava apenas em um ombro.

Diante da suspeita de maus tratos animais, o homem foi preso na última sexta-feira (08) e contou aos policiais onde havia jogado o corpinho já sem vida do pet de estimação. Ele então foi localizado pela PCGO jogado em um matagal localizado às margens da Marginal Botafogo, no Jardim Goiás.

O celular do suspeito foi apreendido e nele foram encontrados acessos em sites sobre zoofilia. Agora, uma perícia deve ser realizada no aparelho e no corpo do cachorro para apontar a causa da morte.

O investigado não se pronunciou e foi solto pelo poder Judiciário, podendo agora responder pelo crime cometido em liberdade.