PT vê estranheza entre fogo na sede do partido em Goiânia e discussão de vereador petista na Câmara

Durante sessão na manhã de terça-feira (12), o vereador Mauro Rubem (PT) fez um discurso duro contra o bolsonarismo. Pouco antes das 14h, o pré-candidato a deputado estadual pelo PT, Fábio Júnior, chegou à sede do diretório municipal do partido e conseguiu, com ajuda de um colega de partido, apagar um início de incêndio.

É a segunda vez que o diretório sofre algum ataque nos últimos anos. Petistas evitaram se pronunciar sobre o caso pelo menos uma hora antes de o vídeo circular nas redes sociais.

Ouvido pela seção Rápidas do Portal 6, um recém-filiado à legenda disse que soube do ataque. “A gente tem medo, principalmente depois da morte do companheiro de Foz do Iguaçu, morto a tiros no dia do aniversário por celebrar o direito de decidir quem apoiar em uma democracia”, comentou.

Antes das chamas destruírem a caixa de energia, consumindo fios, Mauro Rubem usou a tribuna para condenar o clima de tensão causado, segundo ele, pelo discurso do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Presidente da sessão, o vereador Clécio Alves (Republicanos) retrucou o colega e fez críticas à esquerda. Ambos protagonizaram uma gritaria.

“Estamos vivendo momentos difíceis, povo passando fome, IPTU abusivo em Goiânia, desemprego e isso tem efeito muito grande na política e nós estamos sendo impedidos de dizer o que a Constituição Brasileira prevê. Não vou recuar”, disse Mauro à Rápidas.

O Partido dos Trabalhadores procurou as autoridades para solicitar investigação sobre o incidente do fogo.

DIÁRIO OFICIAL

Saiu ontem (12) no Diário Oficial o decreto que aposenta a servidora Regina Faria, ex-presidente do SindiAnápolis, com salário de R$ 28.983,57. Arquiteta, ela é neta do saudoso Anapolino de Faria e pertencia aos quadros da Prefeitura de Anápolis desde setembro de 1983. Mesmo antes de se aposentar já tinha vencimentos maiores que o do prefeito Roberto Naves (PP), que ganha R$ 26 mil ao mês.

DE OLHO

No Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) não vai ter essa de apoiar outro candidato senão à reeleição do governador Ronaldo Caiado (UB). Prefeitos, vereadores e afins devem ficar de ouvidos bem abertos.

LUTO

De professora do Colégio Lyceu de Goiânia e Pré-Universitário, a secretária de Educação nos governos de Iris Rezende e Maguito Vilela, Terezinha Vieira, que faleceu aos 84 anos. Ela enfrentava o Alzheimer há oito anos. Deixará saudades.

DESREGULADA?

Às 10h desta quarta-feira (13), deputados vão revelar na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) o conteúdo das 51 páginas do relatório da CPI da Saúde. A sessão promete!

NOTA DEZ

Para o Ministério Público Federal (MPF), que judicializou o aumento das tarifas da Triunfo Concebra e pede, por meio de Ação Civil Pública, a sua suspensão. Os reajustes nos valores do pedágio foram considerados desproporcionais.

NOTA ZERO

Para Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul) por não ter comprovado a segurança de brinquedos no Parque Mutirama. O Ministério Público (MP) pediu à Justiça que o local seja novamente interditado.

