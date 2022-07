Sobre perder amigos

A vida é breve! Ontem perdi uma amiga. Repentinamente partiu, sem tempo para despedidas, abraços, retrospectivas e balanços. Ela partiu. Passei o dia todo refletindo sobre a efemeridade do tempo.

Marcamos e desmarcamos várias vezes um café no fim da tarde. Por vezes as agendas atribuladas não permitiram nosso encontro. Outras vezes foi falta de esforço, preguiça ou desatenção. Mas ontem perdi uma amiga.

Quando os fatos atravessam os planos, tudo o que desenhamos perde o sentido e a importância. Nem sempre a regra da vida segue o jogo das idades, onde os mais velhos vão primeiro. E ontem perdi uma amiga.

A vida é breve e está passando. Resta-me lamber as feridas da saudade e costuras as boas recordações no tecido da memória. Cheguei em casa, cozinhei com minha mãe e agradeci.

Êta medo besta! Mas ontem…Ah! Ontem eu perdi uma amiga. Quem já perdeu sabe.

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.