PC indicia homem que matou a mulher e filho de 02 anos carbonizados no interior de Goiás

A Polícia Civil (PC) de Goiás concluiu inquérito que investigava a morte de Eliete Carvalho de Jesus, de 30 anos e o filho, Davi Carvalho da Silva, de apenas 2 anos e meio de idade.

O caso ocorreu no dia 21 de maio de 2022 no município de São Domingos, região Nordeste de Goiás. A primeira hipótese levantada foi de incêndio acidental em residência, com as duas vítimas fatais. Entretanto, o exame de corpo de delito apontou que se tratava de um duplo homicídio.

Nesse momento, a equipe da Polícia Civil direcionou às investigações para identificar o autor dos bárbaros crimes. Foi levantado que o principal suspeito era o marido e pai das vítimas – que não teve idade nem identidade reveladas. À época, teve prisão temporária decretada.

O homem foi indiciado pelo crime de feminicídio, em relação à vítima Eliete Carvalho de Jesus, sua esposa, e pelo crime de homicídio qualificado, em relação à vítima Davi Carvalho de Jesus, seu filho de apenas dois anos e meio de vida, além do crime de destruição de cadáver.