No início de qualquer relacionamento tudo são flores e o amor é avassalador. Manter essa intensidade depois de casados é um pouco difícil, visto que, o casal já está junto há muito tempo. No entanto, há alguns elogios que toda mulher casada adoraria ouvir do marido.

Esses tais comentários podem ser ótimas alavancas para aquecer mais a união do casal, acender a chama do amor e manter a relação sempre intensa.

Veja!

6 elogios que toda mulher casada gostaria de ouvir do marido pelo menos uma vez na vida:

1. Você continua linda, como no início do relacionamento

Uma jogada de mestre é vir com um elogio sincero de que a esposa continua com a pele, cabelo e corpo de quando era mais nova.

Esse tipo de elogio deixa ela muito contente e com a autoestima lá no alto.

2. Foi por esse sorriso que me apaixonei

Tem jeito mais romântico do que dizer que foi um sorriso que fez o homem se apaixonar pela mulher?

Falar isso para sua esposa é, com certeza, uma das formas mais genuínas de elogiá-la, porque supera o comum, como falar do cabelo, pele, unhas e por aí vai.

3. Todos os dias você me encanta mais

Uma coisa que pode ser avassaladora para elas é receber, de forma sincera, do marido o elogio de que, por mais que exista toda rotina e dia a dia, o encanto nunca se perdeu.

Em outras palavras, esse elogio quer dizer que a chama do amor continua acesa e a magia ainda está ali.

4. Você é a melhor mãe que nossos filhos poderiam ter

A maternidade é vista, pela maioria das mulheres, como um desafio e algo difícil de se encarar.

No entanto, ao receber um elogio desses, vindo do marido, pode ser algo motivador e que melhore seu dia e desempenho.

5. Amo o seu jeito e como se preocupa comigo

Outra coisa que deixa elas derretidas por amor e ao menos uma vez na vida deveriam ouvir, é de que o jeito delas é único.

Aposte nesse elogio na hora de surpreendê-la!

6. Tirei uma sorte grande em me casar com a mulher mais linda do mundo

Por último, esse ousado elogio é único e, com toda certeza, você não deve poupar saliva na hora de falá-lo para sua esposa.

Aproveite um momento romântico ou um jantar especial e diga como você tem sorte, em ter uma mulher linda ao lado.

