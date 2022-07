Criolo diz que é importante artistas se manifestarem na política

Durante a apresentação do novo festival de música em São Paulo, o The Town, da família do Rock in Rio, Criolo, embaixador do evento, comentou a importância de os artistas manifestarem suas opiniões políticas nas redes sociais, assim como a cantora Anitta fez em favor do ex-presidente Lula.

“Precisam comunicar aquilo que acreditam e sentem. E, nesse momento, então, claro, todo momento é um momento de comunicar, mas neste momento, então, reticências,” disse o músico.

O rapper ainda comenta que nem todos estão querendo mudanças políticas no país. “Tem gente que acha que tudo tem que ficar como tem que ser, igual como foi um tantão de tempo atrás. Quando a gente não podia mover nossas emoções pelas palavras”, disse o cantor, lembrando os anos em que o Brasil passou pelo período de censura durante a ditadura militar.

O encontro com Criolo e a produção do festival aconteceu na segunda-feira num galpão no Brás, bairro da região leste de São Paulo. Enquanto se preparava para gravar o comercial do evento –que acontece durante os dias 2, 3, 8, 9 e 10 de setembro do ano que vem, no Autódromo de Interlagos– Criolo ainda disse esperar que o The Town seja mais um grande festival para fomentar a cultura paulista e que a produção carioca vai ter que aprender com a capital paulista.

“Entendo que é mais uma coisa para somar esse calendário tão plural de eventos. E sei também que o sucesso do evento é uma construção, não é na primeira edição que isso se resolve, né. Eu acho que o evento leva um tempo de um ano ou três anos para entender a cidade, isso não vai acontecer no primeiro.”

Sobre os festivais de música pipocando pelo país neste período de retomada do setor cultural, Criolo diz que poder celebrar musicalmente em eventos como esse é um privilégio, mas entende que isso é aos poucos. “Cada um vai ter o seu tempo nesse processo de retorno, está tudo diferente. Que bom que tem música e esse encontro”, disse. O músico perdeu a irmã, Cleane Gomes, aos 39 anos, vítima da Covid-19, no ano passado.

O cantor assina a música tema do festival, um trap que leva o verso “amor e esperança na terra do teste”. Acompanhado por bailarinos de break dance, o músico em cena na filmagem do comercial convida o público dos quatro cantos de São Paulo para “abraçar, brincar, compreender para amar”.