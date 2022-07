Filho de jogador faz selfie com o pai tomando banho e publica nude sem querer no Instagram

Imagina só estar tranquilo no banho e descobrir, minutos depois, que o filho, de 04 anos, postou um nude do próprio pai no Instagram e o post já acumula quase mil curtidas? Parece piada, não é?

Mas foi o que aconteceu com o jogador de futebol americano Eric Decker, de 35 anos, que havia deixado o celular com o pequeno, enquanto ele ia ao banheiro.

Acontece que, enquanto mexia em todos os aplicativos, o garotinho Forrest Decker decidiu tirar uma selfie. Na foto, para a surpresa de todos, apareceu algumas partes do corpo do pai, completamente nu.

A fofoca só veio à tona quando a esposa do astro, Jessie James, recebeu um direct no Instagram de uma amiga. Nas mensagens a mulher riu bastante da situação e explicou o que estava acontecendo.

Imediatamente, a mãe de Forrest informou o marido, que apagou a postagem instantaneamente. Eric achou justo se justificar nos stories sobre a situação.

“Hora de mudar a senha… isso é por deixar Forrest assistir seus vídeos dos Vingadores durante o meu banho”, disse o atleta, juntamente de alguns emojis envergonhados.

Além de Forrest, o casal estadunidense possui mais dois filhos, Vivianne Rose Decker, de 08 anos, e Eric Decker II, de 06.

