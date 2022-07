Governo de Goiás anuncia mais uma redução de ICMS sobre o etanol no estado

Pela segunda vez em menos de um mês, a alíquota sobre o Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS), do Etanol, foi reduzida em Goiás.

A medida foi anunciada nesta sexta-feira (15), pelo Governo Estadual. Em 27 de junho, o ICMS saiu de 25% para 17% e agora está em 14,17%.

A redução atende ao texto da chamada PEC “Kamikaze”, recém aprovada pelo Congresso Nacional.

Com a aprovação da PEC, foi criado um estado de emergência no Brasil, o que permite a redução da alíquota do combustível. A medida tem como objetivo tornar o Etanol mais competitivo perante a gasolina.

No último levantamento divulgado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), o preço médio do Etanol era de R$ 4,20. Ao todo foram pesquisados 205 postos.