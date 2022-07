Suspeito de atear fogo no viaduto da T-63 com a Avenida 85 é preso em Goiânia

A Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC) prendeu, na tarde desta sexta-feira (15), uma pessoa suspeita de atear fogo no viaduto da T-63 com a Avenida 85, em Goiânia, ocorrido durante a madrugada.

A Polícia Civil (PC) não deu mais detalhes sobre quem seria a pessoa, como nome, idade, sexo e antecedentes criminais.

Agentes da PC recolheram na parte da manhã imagens de câmeras de monitoramento de estabelecimentos próximos para dar início as investigações das prováveis causas do incêndio.

Incêndio

As chamas tiveram início por volta das 05h da manhã e as prováveis causas do incêndio ainda são desconhecidas.

Para coordenar o trânsito na região, agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), promoveram desvios nos dois sentidos da via.

De acordo com o tenente do Corpo de Bombeiros, Heitor Braga de Paula, a estrutura de sustentação da ponte sofreu alguns danos e também no acabamento da ponte. “Ao chegar no local as equipes encontraram um incêndio no círculo central do viaduto”, diz.