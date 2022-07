Na década de 90, o psicólogo Gary Chapman revolucionou a psicologia ao abordar em seu livro as cinco linguagens do amor.

Em seu estudo, o cientista explicou como cada pessoa consegue expressar sua forma de amar o outro.

A partir daí, cada um pode ler ou buscar informações na internet para descobrir sua linguagem. E é disso que vamos falar hoje!

No entanto, há um outro jeito de trabalhar o amor para algumas pessoas, acompanhe!

6 linguagens do amor que todo casal que vai durar precisa conhecer:

1. Palavras de afirmação

Essa linguagem é uma das mais populares que existem entre os casais. Basicamente, ela se expressa no afeto por meio de palavras faladas, elogios ou apreço.

As pessoas que se dão bem com esse tópico, esperam do parceiro citações edificantes, notas de amor e lindas mensagens de texto.

2. Tempo de qualidade

Para algumas pessoas, o amor está na atenção total recebida ou dada.

Os casais dessa área, quando estão juntos, desligam os celulares e dão total atenção para o companheiro.

Por exemplo, contato visual e consentimentos com a cabeça, e assim por diante.

3. Toque físico

Disparado, essa aqui é uma das maiores linguagens do amor entre as pessoas.

O toque físico, como o próprio nome já diz, é o contato direito com a pessoa. Daí aqui aplica-se beijos, abraços, cafunés e momentos mais quentes.

4. Atos de serviço

Outra coisa que segundo a psicologia é vista dentro dos relacionamentos são os atos de serviço.

Nesse caso aqui, o casal retribui coisas boas um para o outro, como lavar a louça ou abastecer o carro.

Os casais dessa classe ficam apaixonados pelos detalhes.

5. Recebendo presentes

Dar presentes pode ser um grande representante de amor e afeição para algumas pessoas.

Assim, aqui os casais gostam de presentear um ao outro, mas não necessariamente presentes grandes ou caros.

A linguagem está em receber presentes e valorizar o que está por trás daquilo e suas intenções.

6. Ensinando coisas novas

Por último e muito analisado por outros estudiosos, o ato de ensinar coisas novas e aprender com o companheiro pode ser uma linguagem do amor.

Nesse caso, a pessoa se apaixona pela ação de ouvir e levar como lição aquela coisa nova que o parceiro está ensinando.

Por exemplo, um tutorial novo ou fato histórico.

