Lidar com pessoas muito emotivas pode ser um grande desafio para muita gente e os nativos do signo de câncer são extremamente sentimentais.

Não é muito difícil encontrar um canceriano chateado, sentido com alguém, tomando alguma dor alheia ou sofrendo por alguma coisinha que outras pessoas julgaria ‘bobas’.

Mas essa sina de se importar demais, de amar demais e se esforçar por tudo e todos, acaba os tornando pessoas machucadas, traumatizadas e receosas de se envolverem novamente.

É bem comum perceber posturas de muita desconfiança em um canceriano, no início de qualquer relação, seja profissional, pessoal ou íntima.

Diante disso, separamos uma lista com algumas das características deste signo que o torna inamorável para várias outras casas do zodíaco, principalmente os arianos, capricornianos, aquarianos, sagitarianos e geminianos. Veja!

6 motivos para não namorar com uma pessoa do signo de Câncer:

1. Grandes oscilações de humor

É praticamente rotineiro perceber enormes oscilações de humor em um nativo. Pela manhã, eles podem acordar extremamente radiantes e ao final do dia estarem dilacerados, em lágrimas.

Isso porque não é muito difícil deixar um canceriano estressado ou magoado. Como dito, são pessoas que agem apenas pela emoção. Ou seja, completamente emotivos e emocionados.

2. Extremamente sensíveis

É da natureza canceriana levar absolutamente tudo para o coração e querer abraçar o mundo consigo. Eles são prestativos e adoram ajudar… Até demais.

Isso muitas vezes pode incomodar as outras pessoas ao redor, por ele querer ser o foco de tudo. Pessoas práticas e pé no chão como os arianos e os capricornianos costumam evitar contatos prolongados com este signo.

3. Rancorosos

Apesar de ser todos ‘amorzinhos’, se precisar de alguém rancosoro e vingativo, o canceriano é uma excelente escolha.

Ele armazena – como se fosse em um armário, na cabeça deles – exatamente todos os fatos que os ocorreram e os magoaram profundamente.

Datas, roupas, características físicas e ambiente: eles se lembram exatamente de tudo e possivelmente nunca perdoarão com todo o coração.

Sempre ficará uma pontinha solta de insegurança e rancor acumulado naquele coração enorme.

4. Dramáticos

Quase atores de cinema! O signo de câncer sabe fazer um drama como ninguém. Seja em brigas ou em situações que sabe que está perdendo a razão, o nativo sempre recorrerá ao drama.

Cenas, choro e sumiço são os fortes dessas pessoas. É sempre bom correr nestes casos e deixar para resolver quando a poeira abaixar.

5. Vitimistas

Não muito diferente do último tópico, o canceriano sabe se colocar numa posição de vítima impecável. As relações para eles são muito importantes, logo, se doam demais por todos.

Caso não recebam a mesma intensidade de cuidado e atenção, pode ser o fim do mundo para os nascidos entre os dias 21 de junho e 22 de julho.

6. Manipuladores

Eles observam bastante, gostam que o mundo gire exatamente como ele planeja e ‘ai’ de quem não satisfazer as vontades deles.

O canceriano gosta de ter domínio em qualquer ambiente e conseguem, através das chantagens emocionais, fazer com que todos façam seus anseios. É importante ter cuidado com esse comportamente tóxico.

