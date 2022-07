Segundo a Caixa Econômica Federal, milhões de trabalhadores brasileiros possuem o direito de sacar valores esquecidos na conta.

A quantia a ser retirada diz respeito a benefícios anteriormente recebidos pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e também do Programa de Integração Social (Pis)/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

Todos os calendários de pagamento dos programas já chegaram ao fim, porém, os recursos que ainda não foram retirados seguem disponíveis para saque.

Para que se tenha direito de retirar alguma quantia é necessário se adequar as regras e exigências específicas para cada uma das situações.

Brasileiros podem sacar dinheiro esquecido; veja se você tem direito

FGTS

Aproximadamente 42 milhões de trabalhadores brasileiros possuem o direito de resgatar o saque extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que começou a ser pago ainda em abril.

Podem participar desta rodada de saque aqueles que tiverem algum saldo do FGTS em contas ativas, voltadas para o emprego atual, ou nas inativas, de empregos antigos.

Os valores foram todos já depositados em uma conta poupança digital criada de forma automática no aplicativo Caixa Tem, disponível gratuitamente para aparelhos Android e iOS.

De forma facultativa, os brasileiros com saldo podem decidir sacar, ou não, até R$ 1 mil, com o prazo máximo de retirada no dia 29 de dezembro.

Abono Pis/Pasep

Segundo levantamento do Ministério do Trabalho e Previdência, uma quantidade superior a 480 mil trabalhadores brasileiros ainda não realizaram a retirada do abono salarial Pis/Pasep de 2020.

Além disso, milhares outras também ainda não sacaram os valores do mesmo benefício referentes ao ano base de 2019.

Para os que desejam ter acesso ao pagamento referente a 2020, basta entrar em contato com o Banco do Brasil no caso de servidores públicos, e com a Caixa os que trabalharem para empresas privadas.

Por outro lado, no caso do abono de 2019, é necessário antes realizar uma solicitação de reemissão do crédito por meio do endereço de e-mail [email protected], trocando o uf pelo Estado em que vive, ou então diretamente em uma unidade regional da Superintendência do Ministério do Trabalho.

A consulta da aprovação do pedido pode ser feita pelo número de telefone da Central Alô Trabalho, 158 ou de forma mais prática pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

Cotas Pis/Pasep

Mais de 10 milhões de trabalhadores que estavam exercendo os cargos entre 1971 e 4 de outubro de 1988, possuem o direito de sacar R$ 23 bilhões em recursos esquecidos referentes ao Fundo Pis/Pasep, que deixou de existir em 1988.

Com apresentação de um documento de identificação com foto, o saque pode ser realizado em alguma agência da Caixa, pelo site do banco ou também por meio do aplicativo do FGTS.

Neste caso, os cotistas podem sacar o valor até o dia primeiro de junho de 2025 e caso o beneficiário já tenha falecido, os herdeiros e dependentes podem retirar a quantia.

