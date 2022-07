Entenda como casal descobriu tática para ganhar R$ 140 milhões na loteria em menos de 10 anos

Jerry Selbee e a esposa Marge chamaram a atenção de diversas pessoas pelo impressionante fato de terem descoberto a tática perfeita que permitiu que ganhassem R$ 140 milhões na loteria em menos de 10 anos.

Sem infringir nenhuma lei, o casal mostrou que o conhecimento básico de aritmética é o necessário para faturar grandes prêmios.

Apenas de 2003 e 2012, os dois conseguiram dezenas de bilhetes sorteados em duas diferentes loterias dos Estados Unidos (EUA), permitindo que faturassem US$ 26 milhões, o que é equivalente a R$ 140 milhões.

Com isso, os idosos despertaram curiosidade da imprensa dos EUA e não se esquivaram em explicar como lógica funciona.

“Levei menos de dois minutos para perceber que esse jogo poderia ser lucrativo”, revelou Jerry Selbee.

Ao longo da vida juntos, o casal viveu na pequena cidade de Everett, localizada no estado americano de Michigan. No entanto, a vida deles mudou logo que Jerry se aposentou.

Durante um dia como qualquer outro, o aposentado estava na rua quando passou próximo a um anúncio do jogo da loteria Windfall, que lhe chamou atenção.

Com a mente rápida e muito boa em matemática, Jerry leu as pequenas letras ali presente e logo percebeu a incrível oportunidade que estava na frente dele.

O sorteio em questão definia que o grande vencedor seria aquele que conseguisse acertar os seis números do jogo. Caso ninguém acertasse, a quantia seria então dividida entre os que tivessem êxito em acertar cinco, quatro e três.

Então, com essas regras se tornam maiores as possibilidades de vencer quando investido uma maior quantidade para a compra de mais bilhetes de loteria.

Diante disso, Jerry fez o cálculo e percebeu que se gastasse US$ 1.100, conseguiria ao menos um bilhete premiado de quatro números.

“De 18 (bilhetes), ganhei US$ 1.000 para um bilhete vencedor de 4 números e 18 vencedores de três números no valor de cerca de US$ 50 cada, o que dá cerca de US$ 900. Então, gastando US$ 1.100, recebi cerca de US$ 1.900 de volta. É apenas aritmética básica”, contou.

Percebendo que a tática pensada havia dado certo, o aposentado decidiu aumentar o valor investido nas apostas e consequentemente, aumentou também o lucro.

Após a terceira conquista, o idoso contou o que vinha fazendo e então passaram a juntos, investir milhares a mais de dólares e também criaram a empresa GS Investment Strategies LLC, para que pudessem administrar toda a quantia que ganhavam com os prêmios.

Depois de um tempo, abriram os negócios para que outras pessoas também pudessem participar e venderam as ações por US$ 500 para os novos sócios.

Logo que a loteria de Windfall em Michigan fechou, o casal ampliou os jogos para outros Estados americanos que também utilizavam a mesma regra antes analisada.

Em 2012, após faturarem milhões de dólares e terem comprado cerca de 18 milhões de bilhetes de loteria, Jerry e Marge encerraram a grande aventura.

Porém, o índice de ganhadores da loteria de Massachusetts chamou a atenção do The Boston Globe, que levantou uma investigação jornalística.

Até mesmo as autoridades estaduais se envolveram no caso, mas para a grande surpresa de todos, não havia nenhuma fraude sendo cometida.

“Fiquei chocado, surpreso, que esses gênios nerds da matemática tenham encontrado uma maneira legal de ganhar na loteria estadual e embolsar milhões com isso”, disse o inspetor à frente das investigações, Greg Sullivan, para a CBS.

Por fim, o sorteio do Cash Windfall foi cancelado e não existem mais loterias que garantam alto retorno dessa forma no país.

De tão impressionante, a história do casal conquistou Hollywood e ganhou o filme Jerry & Marge Go Large, que foi lançado em junho deste ano.