Intérprete de Michael Jackson, Rodrigo Teaser se apresentará em Goiânia

Um dos principais intérpretes de Michael Jackson (1958 – 2009), Rodrigo Teaser estará em Goiânia para duas noites de shows.

As apresentações estão marcadas para os dias 11 e 12 de agosto, no Mirage Circus, na Arena Flamboyant, no Flamboyant Shopping.

Durante o show, Teaser irá cantar os grandes hits do Rei do Pop, como “Thriller”, “Billie Jean”, “Beat It”, “Smooth Criminal”, dentre outros.

Os ingressos para a apresentação podem ser adquiridos por meio do site www.miragecircus.com.br e aqueles que levarem um quilo de alimento não perecível pagarão valor promocional.

Os alimentos arrecadados serão destinados para ONGs de assistência social a serem escolhidas pelo Mirage Circus juntamente com a Prefeitura de Goiânia.