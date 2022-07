Homem não resiste e morre na ambulância do SAMU após receber facadas no pescoço

Um homem foi morto com golpe de faca no pescoço na noite deste sábado (16) em uma distribuidora em Senado Canedo. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado e realizou os primeiros socorros, mas a vítima não resistiu ao ferimento e morreu dentro da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Portal 6 apurou que a Polícia Militar (PM) também esteve no local e descobriu o nome do suspeito e a residência em que ele morava. A equipe foi até a casa, há cerca de 70 metros da distribuidora, mas não encontrou o homem na propriedade.

Após o crime, o suposto autor teria se evadido do local e deixado uma motocicleta Honda de cor preta, estacionada em frente ao estabelecimento. Ela está registrada no nome do homem e foi apreendida e levada para a Delegacia da Polícia Civil da Vila Santa Rosa.

O corpo da vítima foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Residencial Boa Vista, onde será recolhido por equipe do Instituto Médico Legal (IML) para realização de laudo cadavérico.

Até o momento, o suspeito não foi localizado. As buscas seguem em andamento.