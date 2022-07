Um simples passeio pelas ruas e bairros de Anápolis pode trazer a sensação para o anapolino de estar visitando outro lugar do Brasil, ou até mesmo de fora do país.

Isso porque a cidade conta com vários setores cujos nomes fazem referência a locais famosos das mais diversas regiões.

Por exemplo, o Maracanã, localizado na região Central do município, é uma singela homenagem ao famoso estádio do Rio de Janeiro, palco de grandes jogos e vitórias.

Ficou curioso? Separamos uma lista com alguns outros bairros com nomes famosos.

6 bairros de Anápolis com nomes que surpreendem até quem não mora na cidade

1. Copacabana

O bairro da cidade possui um irmão bastante famoso tanto no cenário nacional, como no internacional, no Rio de Janeiro.

Dono da tão amada praia de Copacabana, do grande hotel Copacabana Palace e do Forte de Copacabana, o local é o mais amado pelos turistas no Rio.

Porém, ao contrário das belas paisagens do bairro Carioca, o de Anápolis vive o extremo oposto, com situação precária e deficiência de equipamentos públicos.

2. Leblon

Assim como o Copacabana, outro bairro anapolino que também faz referência a um famoso do Rio de Janeiro é o Leblon.

No Rio, a região conta com impressionantes lojas de grifes famosas, diversos restaurantes e a praia mais tranquila da cidade.

Por outro lado, o Leblon de Anápolis não passa nem perto de todo o luxo do irmão.

3. Vila Mariana

Anápolis conta com o Bairro Vila Mariana cujo o nome também está presente nas ruas de São Paulo.

Para os paulistas, o local é conhecido pelos diversos restaurantes de gastronomia internacional, o Museu de Arte Contemporânea e o Sesc Vila Mariana.

Já para os anapolinos, é apenas um bairro residencial comum.

4. Campos Elísios

O bairro Campos Elísios tem o nome presente tanto na famosa mitologia grega, como no mais romântico e amado país, a França.

Na mitologia, Campos Elísios, ou Elysium, é considerado o paraíso, onde todos vivem em perfeita harmonia e felicidade. Lá, deuses e nobres tiram o descanso eterno.

Na França, Champs-Élysées é uma das ruas mais famosas não só de Paris, mas do mundo. A rua conta com cafés, lojas luxuosas e cinemas.

Em Anápolis, o bairro conta com o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Professora Dina Maria Miotto, que cuida de diversos pequenos anapolinos.

5. Jardim América

Com nome popular, o Jardim América pode ser encontrado em Goiânia, São Paulo e segundo a famosa música de Caetano Veloso, “soy loco por ti América”.

Na capital goiana, o bairro é considerado como o mais populoso e possui uma localização privilegiada.

Em São Paulo, faz parte da região nobre da cidade, mais conhecida como Jardins.

Já em Anápolis, o bairro conta com uma amada arena de futevôlei, que vem fazendo sucesso entre os anapolinos.

6. Morumbi

Não somente de bairro famoso o Morumbi tem o nome, como também do terceiro maior estádio de futebol do Brasil.

Morumbi é uma região da grande São Paulo que abriga o importante Estádio Cícero Pompeu de Toledo, mais conhecido como Estádio do Morumbi.

Sem toda a grandeza do espaço esportivo são-paulino, o residencial em Anápolis o bairro conta com as mais diversas residências e pequenos comércios.

Esta foi a lista com 6 bairros de Anápolis com nomes que surpreendem até quem não mora na cidade. Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!