Você já se pegou tirando, superficialmente, as cascas de cebola e alho no supermercado, não é mesmo?

Tudo isso para não levar para casa aquelas partes velhas sobressaindo nesses alimentos, mas a verdade é que você está descartando valiosos tesouros.

As cascas externas da cebola e do alho são uma excelente fonte de vitaminas A, C, E e vários antioxidantes.

A casca da cebola também é uma rica fonte de flavonóides, principalmente a quercetina, que é um potente anti-oxidante e anti-inflamatório.

Por isso, você gostando ou não, mas o cházinho dessas cascas podem te fazer um bem danado!

6 benefícios poderosos que as cascas de cebola e alho escondem:

1. Poderosos anti-inflamatórios e anti-oxidantes

Como já citado, as cascas da cebola e do alho são carregadas de substâncias anti-inflamatórias e antioxidantes.

Isso significa que elas, naturalmente, vão controlar os sintomas de resfriado, tosse, gripe e ainda de quebra, vão aumentar sua imunidade.

2. Atuam na visão

Acredite ou não, mas o chá dessas castas vai fazer bem até para a sua visão!

Isso acontece porque a cebola e o alho são fontes de vitamina A, que fortalece os olhos, cabelos e unhas.

3. Controlam o colesterol

E os benefícios não param por aí! Os flavonóides presentes na casca da cebola e do alho também são bons para o coração e ajudam a manter o colesterol sob controle.

Logo, um cházinho quentinho dessas cascas vai atuar na sua corrente sanguínea e na saúde do seu coração.

4. Ação anti-fúngica

Está fazendo algum tratamento contra coceira ou algum dano em sua pele causado por fungos? Experimente tomar um chá de casca de cebola ou de alho e você conhecerá suas propriedades curativas anti-fúngicas.

Inclusive, você pode macerar óleo de coco com as cascas e cobrir a área afetada por 20 minutos. Faça duas vezes ao dia, em sete dias seguidos e diga adeus a esses problemas cutâneos.

5. Melhoram a aparência da sua pele

A cebola e o alho são ricos em vitamina C e E, logo, eles podem fazer maravilhas (e milagres) em sua pele!

Para isso, basta incluir uma xícara do chá das cascas em seu dia a dia e você vai ver a transformação na sua pele.

6. Alivia as cãibras

Por fim, e como se não bastasse todos os pontos positivos, as cascas de cebola e alho também atuam na sua musculatura, aliviando cãibras.

Por isso, a recomendação é sempre tomar um chá antes de ir dormir para ajudar a aliviar as câimbras musculares.

Aviso. Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!