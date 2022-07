Este é o tempo que os goianos que querem ir aos EUA precisam esperar para conseguir visto

Viajar para os Estados Unidos é um sonho para muitos goianos. Porém, para aqueles que pretendem tirar o visto americano e colocar esse anseio em prática, o processo levará ao menos um ano.

Proprietária da Assessoria Internacional, que fornece assistência para a emissão de vistos consulares, a empresária Elizabeth de Souza informa que a demora acontece porque a demanda por agendamentos das entrevistas ficou represada durante a pandemia.

“Se alguém que nunca tirou o documento chegar para nós hoje e iniciar o pedido, só vai conseguir uma data em julho do ano que vem”, revela.

No caso dos moradores de Goiás, o procedimento costuma ser feito na embaixada dos EUA em Brasília (DF). O local paralisou os atendimentos em 2020, quando as fronteiras americanas foram fechadas para impedir o avanço da Covid-19. A agenda, portanto, só foi retomada em novembro do ano passado.

Mesmo com a pandemia, as solicitações não diminuíram na empresa de Elizabeth, que atua há 14 anos. “Atualmente temos 200 agendamentos. Não vimos redução de clientes, mas a questão é que agora se leva muito mais tempo”, ressalta.

A dificuldade, segundo ela, é apenas para os novatos. “Se a intenção é renovar a autorização, há vagas para outubro e novembro deste ano”, garante. Segundo a empresária, o tipo visto mais procurado pelos goianos é para turismo. “O maior fluxo sempre foi para viagens de lazer, mas muita gente também tem pedido o visto para buscar oportunidades nesses últimos anos”, afirma.

Dicas

A primeira orientação, de acordo com Elizabeth, é se planejar antes de iniciar o processo. “Seja organizado, estude as etapas e agilize todos os documentos, principalmente o passaporte”, indica.

Outro conselho é entrar com a solicitação o mais rápido possível em vez de esperar a fila diminuir. “Essa questão pode variar muito, dependendo das circunstâncias e da demanda, então adiantar o processo é uma vantagem”, avalia.