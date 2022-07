Homem e adolescente são encaminhados para a delegacia após tentarem entrar em hotel sem a documentação em Anápolis

Neste domingo (17), a Polícia Militar (PM) precisou ser acionada para averiguar a situação de um homem, de 42 anos, que estava tentando dar entrada em um hotel, localizado na região Central de Anápolis, com uma adolescente, de apenas 14 anos, que não estava com os documentos.

O Portal 6 apurou que, achando a atitude suspeita, decidiu acionar a polícia.

Já no local, os militares conversaram com a adolescente que afirmou que estava lá desde a noite anterior, quando chegou no hotel junto com integrantes de uma banda.

A garota ainda relatou que durante a madrugada teria feito uso de entorpecentes, bebidas alcóolicas, além de ter mantido relações sexuais com um outro homem que não estava mais ali.

No entanto, no momento da abordagem a menina não aparentava sinais de embriaguez e também não estava em posse de nenhuma substância ilícita.

Mesmo assim, diante da denúncia, a adolescente e o suspeito que estava com ela foram encaminhados para a Central de Flagrantes, onde a delegada de plantão afirmou não ter ocorrido crime.

Em seguida, ambos foram levados até a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) para prestarem depoimento e a mãe da adolescente foi chamada para buscá-la.