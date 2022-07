Matheus Ribeiro é visto como 3° nome mais competitivo do PSDB para Câmara dos Deputados

Sorridente, o jornalista e empresário Matheus Ribeiro não teve um minuto de “paz” no evento em que o PSDB “trouxe” Marconi Perillo à disputa ao Governo de Goiás. Neo tucano e pré-candidato a deputado federal a convite da maior liderança do partido no estado, Matheus tirou centenas de selfies com a militância presente no evento.

No discurso que antecedeu ao de Marconi, Matheus, num tom que lembra oradores históricos da política brasileira, evocou a paz na disputa.

“Quando a gente faz uma política baseada no ódio, na mentira, na bala, na morte, no conflito, na briga do almoço no dia de domingo […], a gente faz a política que leva a gente para o fundo do poço”.

Ali pertinho, mais atento que os demais, o deputado estadual Helio de Sousa sorria, satisfeito com o novato do partido. Helio também é pré-candidato do partido a uma das cadeiras na Câmara Federal.

Escudeira do legado tucano na política goiana, Lêda Borges é o principal nome do PSDB para a Câmara Federal, seguida por Helio e, como avaliaram alguns dirigentes do partido, Matheus.

“Ele tem carisma. Trouxe novidade semelhante àquela de Marconi em 1998, quando disputou e ganhou o Governo do Estado”, disse um tucano que pediu para não ter o nome revelado para evitar “ciumeira”.

PERCALÇOS

O roteiro do evento do PSDB parecia caminhar como planejado até o momento em que o pré-candidato ao Governo, Marconi Perillo, foi discursar e os dois teleprompter’s (aparelhos em que ele leria o discurso) não funcionaram.

Visivelmente incomodado, Marconi aguardou uma solução até decidir, a contragosto, ler o papel com a cronologia de seu histórico político-eleitoral.

Quando chegou na última página, percebeu que faltava o final e a equipe correu para lhe entregar.

Após a leitura, Marconi foi colocado nos ombros de aliados sob o jingle da campanha, aplausos e banho de papéis picados.

QUASE LÁ

A deputada estadual e pré-candidata a deputada federal, Adriana Accorsi (PT), arrecadou 15 dos 20 mil de doações via internet para ajudá-la na busca por votos e viabilizá-la na Câmara Federal.

Entre pré-candidatos a deputado estadual do PT, Accorsi é quase unanimidade de apoio dos diretório municipais.

DANÇA DAS CADEIRAS

Já tomaram posse os novos comandantes da PM em Anápolis. Coronel Maximiliano de Souza Fernandes no 3º CRPM, major José Alberto Viana Cortez Junior no 4º BPM e major Alan Jones Oliveira Soares no 28º BPM.

O coronel Paulo Roberto de Oliveira, antigo titular do 3º CRPM, foi para a Academia da PM. Já o tenente-coronel Leandro Ricardo da Silva e o major Wanderley Alves Moura, que ocupavam respectivamente o 4º e 28º BPM, migraram para o Comando de Gestão e Finanças da PM.

SABATINA 1

Na busca por um lugar sob o sol da disputa à única vaga ao Senado, o ex-mimistro Alexandre Baldy (Progressistas) responderá a perguntas, na redação em Goiânia do Portal 6, a partir das 15h.

SABATINA 2

Pré-candidato ao Governo, Gustavo Mendanha (Patriota) será entrevistado antes, também na redação de Goiânia, às 14h.

NOTA DEZ

Para a organização da 8ª Parada do Orgulho LGBT+ de Aparecida de Goiânia, que, além de levantar a bandeira da comunidade, ainda provocou reflexões sobre democracia, com foco nas eleições de outubro.

NOTA ZERO

Para a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, que não consegue resolver o problema da demora no atendimento em unidades, principalmente aos finais de semana.