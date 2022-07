Já imaginou como seria sua vida sem o congelador?

Basicamente, essa parte da geladeira é uma excelente forma de conservar os alimentos, refeições inteiras e inúmeros produtos que queremos ter em casa para usar daqui uns dias.

O problema é que muitas pessoas têm o hábito de achar que qualquer coisa pode ser congelada para se comer depois. Mas não é bem assim que funciona!

Veja!

6 itens proibidos que explodem e nunca devem ser colocados no congelador:

1. Garrafa de vidro fechada

Com toda certeza você é daqueles que coloca o refri ou a cerveja de garrafa de vidro dentro do congelador, para gelar a bebida mais rápido, não é mesmo?

Mas a real é que não pode fazer isso! Lá dentro, o líquido acaba se expandindo, podendo explodir dentro do eletrodoméstico e vazar por todo lado. Tome cuidado.

2. Ovos

Acredite se quiser, mas os ovos cozidos podem explodir dentro do seu freezer!

Então, por garantia, a melhor opção é consumir o alimento imediatamente ou deixá-lo na parte menos fria da geladeira.

As baixas temperaturas não são a melhor opção para conservá-los.

3. Latas de alumínio

Ao lado das bebidas de garrafa, as de latinha também devem ficar longe do seu congelador.

As baixas temperaturas do seu freezer acabam solidificando a bebida, fazendo-a expandir dentro do recipiente.

Este, por sua vez, não suporta o aumento de volume e acaba explodindo e causando uma sujeira enorme.

4. Comidas líquidas

É muito comum colocarmos algumas preparações líquidas, como caldos e feijão cozido, em potes de plástico para serem congelados.

O problema é que quando sobrecarregamos esses recipientes, eles não suportam a expansão desses alimentos e acabam também explodindo, até quebrando o pote.

5. Refrigerantes

Os refrigerantes, sejam eles de latas, garrafas pet ou de vidro, não podem ir para o congelador!

Isso, porque o frio acelera drasticamente o processo de nucleação, o que acaba por expulsar todo o gás carbônico da bebida.

Logo, além de acabar com a textura e sabor da bebida, essa expulsão pode fazer uma explosão também. Cuidado!

6. Sucos em recipientes apertados

Por último, assim como as comidas líquidas devem ficar longe do congelador, alguns sucos em garrafas muito pequenas também não devem ficar lá dentro.

Isso porque, a bebida expande e seu recipiente pode não suportar esse volume todo, podendo causar explosões.

