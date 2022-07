Um dos principais itens da cozinha, a panela de pressão pode ser uma aliada bastante importante na hora de preparar alimentos.

Entretanto, ao mesmo tempo em que pode ser útil, ela também pode se tornar vilã.

Dentre as vantagens do utensílio estão o menor tempo para cozinhar alimentos e, consequentemente, o menor uso do gás de cozinha.

Mas, fique ligado, é necessário tomar cuidado, pois a explosão da panela de pressão é um acidente doméstico que ocorre com alguma frequência.

Por isso, preparamos uma lista com alguns alimentos proibidos e que podem explodi-la a qualquer momento e causar diversos transtornos.

6 itens proibidos que ninguém deve colocar na panela de pressão:

1. Cevada

A cevada possui um aspecto semelhante ao café, estes grãos possuem as vitaminas A, B, C e K, e minerais como cálcio, selênio, cobre, zinco, fósforo além de mais 20 aminoácidos.

Ela, além de ser o produto base de diversas cervejas, combina perfeitamente com diversos alimentos salgados.

O problema é que quando cozida na panela de pressão, os grãos criam uma quantidade exorbitante de espuma, podendo fazer a panela explodir.

2. Mingau de aveia

Ao lado da cevada, temos a aveia que deve ser evitada de cozinhar na panela, já que também pode criar muita espuma.

Mas isso não pode ser um fator que te impeça de comê-la, já que há outras formas de prepará-la.

A aveia regula o funcionamento intestinal, reduz os níveis de colesterol, controla a glicemia, promover uma maior sensação de saciedade, o que ainda ajuda no controle de peso

3. Ervilha seca

A ervilha enquanto seca, natural, também é mais um alimento que produz muita espuma e pode fazer sua panela explodir.

No entanto, ela ainda sim, protege o coração, diminui as taxas de colesterol, triglicérides e glicemia, auxilia no emagrecimento e ajuda a fortalecer os músculos.

4. Leite condensado de caixinha

Alimentos guardados em embalagem cartonada, possuem grandes chances de explodir dentro da panela de pressão.

Já que a pressão interna com o produto em aquecimento pode fazer com que a embalagem se desintegre. A solução para isso é usar leite condensado em lata.

5. Refrigerante

Pode parecer estranho, mas caso você estiver pensando em colocar uma latinha de refrigerante na pressão, pare imediatamente!

Pode-se criar uma pressão interna dentro da latinha, podendo gerar uma grandiosa explosão.

6. Alimentos congelados

Por fim, os vegetais congelados podem ser colocados na panela de pressão sem pré-descongelamento e sem necessidade de mais tempo de cozimento.

O problema são os alimentos grandes, como peças de carnes ou aves, que podem sobrecarregar a panela.

