Por mais que um emprego que ofereça um bom salário faça parte do desejo de todo brasileiro, nem sempre, um diploma universitário está nos planos, o que acaba gerando certo receio.

Acontece que a formação acadêmica não é mais considerada como o único caminho para se alcançar o sucesso profissional.

Além disso, nem sempre o certificado de conclusão de curso em uma faculdade é uma garantia de ótimo retorno financeiro para o trabalhador.

Isso porque diversas profissões disponíveis no mercado de trabalho pagam bem para o trabalhador e não exigem um diploma.

Pensando nisso, separamos uma lista com algumas destas áreas que podem ser uma boa oportunidade.

6 profissões que pagam bem e não precisam de diploma para trabalhar

1. Piloto de Aeronaves

Responsável por comandar voos e levar toda a tripulação com segurança de um ponto ao outro, piloto de aeronaves é uma profissão bastante desejada principalmente pelos mais aventureiros.

Por mais que não exija diploma universitário para atuar na área, o profissional só está realmente pronto para exercer a função após realizar alguns cursos especializados e passar pelos testes.

No início da carreira, a média salarial para um piloto é de R$ 5 mil. Com o tempo, o salário do trabalhador pode alcançar R$ 21.929.

2. Comissário de bordo



Ainda no ramo da aviação, comissário de bordo é outra profissão que paga bem para os profissionais e não exige diploma.

Assim como o piloto, o comissário também precisa passar por alguns cursos específicos da área e é necessário ainda conhecimento da língua inglesa.

O salário gira em torno de R$ 5 mil e pode ser ainda maior dependendo da empresa aérea em que for atuar.

3. Fotógrafo

Para atuar como fotógrafo é necessário um bom equipamento, conhecimento a respeito da fotografia, um olhar apurado e claro, bastante amor pela arte de fotografar.

Diversos profissionais possuem formação acadêmica em jornalismo, cinema ou outras áreas relacionadas à arte. Porém, o diploma não é uma exigência.

Na área a média de salário nacional está em R$ 2.426, mas, o valor pode ser ainda maior dependendo do local de atuação e até mesmo da qualidade do trabalho.

4. Cozinheiro

Por mais que existam cursos específicos para a área disponíveis nas faculdades, o diploma não é essencial para o cozinheiro.

Na área o mais importante é a paixão pela cozinha e o talento com o preparo das mais diversas receitas. Entretanto, a experiência, cursos e treinamentos são diferenciais importantes para o profissional.

Dependendo do restaurante escolhido para atuação, o chef de cozinha pode receber um salário superior a R$ 2.380.

5. Bombeiro

A carreira de bombeiro é um verdadeiro sonho para diversos brasileiros, principalmente para os mais jovens e até mesmo crianças.

É importante destacar que essa profissão de dividi em duas, sendo elas bombeiro civil e bombeiro militar.

O civil é considerado um pouco mais simples de entrar e o foco é voltado para a prevenção de riscos e acidentes. Por outro lado, o acesso ao militar é mais complexo justamente por se tratar de uma carreira militar.

Em ambos os casos a média salarial no Brasil é superior a R$ 2 mil.

6. Técnico em Programação de Computadores

Por último temos a profissão de técnico em programação de computadores, que exige apenas um curso técnico na área de atuação.

A procura por este tipo de profissional está cada vez mais em alta e o trabalhador é disputado.

Os salários para o técnico em programação de computadores podem ultrapassar os R$ 3 mil.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!