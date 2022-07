Após ferida enorme aparecer no rosto da filha, mãe faz alerta sobre beijo

Uma escritora de blog norte-americana contou na própria página sobre a situação que vivenciou com a filha pequena após contaminá-la com um beijo na bochecha, que ocasionou uma enorme ferida no rosto dela.

A proprietária do The Crone’s Cottage, no Facebook, explicou que estava abraçando e beijando a bebê, porém a garotinha estava com uma pequena espinha inflamada na face. Enquanto a mãe, estava se recuperando de uma afta interna na boca.

Com o toque dos lábios nas bochechas da criança, o vírus infectou a neném, que começou a apresentar febres e indisposição por quase uma semana.

“Ao longo dos dias, a espinha ficou maior e começou a infeccionar. Ela começou a ter febre e agir como se estivesse doente. Parou de comer e nem se levantava do sofá. Nós a levamos para um pronto-socorro nos dias 27 e 29″, explicou na página.

“Nas duas vezes ela foi diagnosticada com impetigo e mandada para casa com uma pomada tópica para aplicar na área”.

“Desta vez, nós a levamos para um hospital infantil, onde foi imediatamente internada devido à infecção. Ela começou a tomar antibióticos fortes e anticorpos para combater a doença”, completou a escritora.

A criança ficou internada por quatro dias e foi diagnosticada com herpes labial. “Passei o vírus para ela através de uma pequena espinha no rosto dela. Isso é algo que você ouve falar, mas nunca pensa que realmente aconteceria com você”, desabafou a mãe.

Apesar do susto, ocorrido em abril deste ano, a garotinha conseguiu se recuperar. No entanto, o caso fica como uma alerta para as pessoas que gostam de dar beijinhos em crianças pequenas.