Atrizes de série famosa tem beijo interrompido por freira: “é o diabo”

Uma situação um tanto constrangedora marcou um ensaio fotográfico que estava sendo realizado em Nápoles, no sul da Itália, e está repercutindo nas redes sociais. Isso porque uma freira interrompeu um beijo que seria fotografado entre atrizes de série famosa, ao gritar “é o diabo”.

A sessão ocorria tranquilamente em uma rua do Bairro Espanhol, até que houve a interrupção assim que o fotógrafo ia registrar o beijo entre Serena de Ferrati e Kyshan Wilson, protagonistas da série de drama “Mare Fuori”.

Em um vídeo gravado no momento é possível notar que logo que os lábios das atrizes se tocaram, a freira idosa surgiu separando as duas e gritando, “o que você está fazendo? Não! É o diabo!”.

Durante uno shooting a Napoli, le attrici e modelle Serena de Ferrari e Kyshan Wilson, vengono fermate da una suora mentre si baciano. La suora esclama “che fate? È il diavolo!” [📹 video Serena de Ferrari] pic.twitter.com/pRcvqTJbsb — Trash Italiano (@trash_italiano) July 17, 2022

Além disso, a religiosa ainda começou e se benzer enquanto invocava “Jesus, José e Maria”.

As imagens registradas mostram que as atrizes ficaram surpresas com o que estava acontecendo e a única reação que tiveram foi rir da situação.

O cinegrafista ainda tentou explicar para a freira que as mulheres estavam apenas tentando realizar o trabalho delas.

A sessão fotográfica acabou sendo paralisada após toda a confusão causada.