Guerra entre Hospital Evangélico e ex-BBB Caio Afiune pode estar perto de terminar

O processo do Hospital Evangélico Goiano (HEG) contra o ex-participante do Big Brother Brasil, Caio Afiune, deve ser julgado em breve.

A instrução está perto de ser concluída pela Justiça. No último dia 27 de junho, o juiz considerou os autos conclusos e agora deve analisá-los para enfim tomar uma decisão. O processo corre na 4ª Vara Cível da Comarca de Anápolis.

O hospital pede uma indenização com valor de R$ 80 mil por dano moral e direito de imagem por uma declaração de Caio no reality.

À época do confinamento, enquanto conversava com outro participante, ele descreveu a experiência da esposa grávida na unidade como “carniça”, devido a um possível mal cheiro no banheiro e uma suposta aplicação de medicamentos errados.

Quando impetrou a ação, o HEG interpretou o discurso como uma “nítida ofensa, gratuita e injustificada” e, portanto, passível de indenização, por considerar ter sido humilhado em rede nacional, em um programa de altíssimo alcance e audiência.

O Portal 6 entrou em contato com a defesa de Caio Afiune, que confirmou que todos os argumentos do ex-BBB já foram apresentados. “Estamos confiantes”, disse o advogado Fernando Rodrigues da Silva Alves Costa.

Caso não haja recurso de nenhuma das partes depois da decisão ser proferida, o caso se encerra ainda na primeira instância.

Relembre

Caio descreveu em rede nacional, a experiência que ele e a companheira tiveram no local. No relato ele disse que a esposa foi colocada em um quarto errado e ainda teve problemas com medicamentos, citando o nome do hospital.

“Anápolis inteirinho que não tem coragem de falar, sabe que é carniça”, afirmou Afiune, durante o programa.