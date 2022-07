Para Patriota, chances de Gustavo Mendanha no 2° turno não diminuem com Marconi Perillo na disputa

A equipe da pré-campanha de Gustavo Mendanha (Patriota) não gosta da máxima de que, com Marconi Perillo (PSDB), recém-oficializado à disputa eleitoral ao Governo de Goiás, o ex-prefeito de Aparecida corre o risco de perder o 2° lugar na disputa.

É que corre no Palácio das Esmeraldas, sobretudo no núcleo duro da pré-campanha do projeto de reeleição de Ronaldo Caiado (UB), que o alvo vai ser Marconi Perillo. Com isso, como cientistas políticos ouvidos pela seção Rápidas, Mendanha seria escanteado.

O ex-prefeito de Aparecida começou a corrida eleitoral na vice-liderança das pesquisas e, como afirmam interlocutores, a tendência é pelo crescimento por causa do que se convencionou chamar de “polarização” entre Caiado e Marconi.

TRATAMENTO DE CÂNCER

O governador Ronaldo Caiado visita a partir das 10h desta quarta-feira (20) o terreno onde será construído o Complexo Hospitalar Oncológico, o Hospital do Câncer, em Goiânia.

AGENDA POLÍTICA

Caiado também participa da convenção de igrejas e ministros das Assembleias de Deus do Ministério do Serviço de Evangelização nos Rios Tocantins e Araguaia. O culto vai ocorrer no Teatro Rio Vermelho.

É GRANA PRA BURRO

A EcoRodovias (ECOR3), controladora da Ecovias do Araguaia, conseguiu cifras bilionárias de crédito de longo prazo junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Banco da Amazônia (BASA),no valor total de R$ 4,2 bilhões e com prazo de vencimento em setembro de 2051.

A concessionária opera, desde abril deste ano, nas BR-414, BR-153 (em Goiás e Tocantins) e na GO-080.

BOLSONARO EM GOIÁS

Em alusão ao número da urna do Partido Liberal – o 22 – o presidente Jair Bolsonaro vem a Goiânia na próxima sexta-feira (22) em evento que vai oficializar o nome de seu aliado de primeira mão, o deputado federal Vitor Hugo, ao Governo de Goiás e o ex-senador Wilder Morais, ao Senado. Ainda não existe definição de vice na chapa.

É OFICIAL

O Partido Novo apresenta, em convenção estadual da legenda, os candidatos ao governo, senado, deputados federais e estaduais no sábado (23), às 14h, no Mezanino Rizzo Plaza, em Goiânia.

A sigla definiu Edigar Diniz na disputa ao Governo de Goiás, tendo na chapa ao Senado o empresário Leonardo Rizzo.

ENTIDADES POLICIAIS

A União Goiana dos Policiais Civis recebeu em sua sede o pré-candidato ao Governo de Goiás, Gustavo Mendanha (Patriota), na última segunda-feira (18). Ao contrário do que afirmou a seção Rápidas de terça-feira, a entidade não firmou apoio ao projeto político de Mendanha, embora membros defendem “mudança”.

Segundo a assessoria de imprensa, é praxe da entidade receber pré-candidatos em busca de consenso nas categorias policiais. Na reunião, estiveram representantes do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Goiás (Sinpol), da Associação dos Profissionais em Papiloscopistas do Estado de Goiás (Appego); da Associação dos Papiloscopistas Policiais de Goiás (ASPPAP-GO), e Associação dos Escrivães da Polícia Civil do Estado de Goiás (Aepego).

NOTA DEZ

Para a equipe do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) que, em meio à fome que assola o país e, evidentemente, regiões vulneráveis de Goiânia, tem criado mecanismos para dar comida ao povo. A prefeitura está distribuindo alimentos. Por exemplo, cestas arrecadadas pela Agetul no Parque Mutirama e hortaliças plantadas em alguns órgãos públicos.

NOTA ZERO

Para o presidente Jair Bolsonaro (PL), 2° lugar nas intenções de votos ao pleito de outubro, que, por mais de 40 minutos, mentiu sobre falta de confiança das urnas eletrônicas para representantes de dezenas de países. Sem apresentar provas, Bolsonaro apenas repetiu informações já desmentidas pelo próprio Superior Tribunal Eleitoral (TSE).

