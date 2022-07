Endometriose: entenda a doença que acomete a cantora Anitta e como amenizar os sintomas com a alimentação

Recentemente a cantora Anitta recebeu o diagnóstico de endometriose, doença que afeta milhares de mulheres. A Endometriose é uma modificação no funcionamento normal do organismo, provocada por células do endométrio (tecido que reveste o útero) que, em vez de serem expelidas, migram no sentido oposto e caem nos ovários ou na cavidade abdominal e podem resultar em um processo inflamatório como resposta do organismo.

Os principais sintomas são: dor pélvica, dor durante a relação sexual, cólicas intensas, alterações intestinais e urinárias na fase da menstruação, além de infertilidade que está presente em cerca de 40% das mulheres com endometriose.

O estilo de vida saudável é indispensável em qualquer situação, mas mulheres com a doença precisam se cuidar em dobro! Praticar exercício físico é essencial, isso porque o exercício tem um efeito de proteção em doenças inflamatórias. Além disso, é necessária uma dieta balanceada com aumento de fibras, frutas e vegetais e redução de carne vermelha e alimentos processados.

Se beneficiar das propriedades de alguns alimentos pode amenizar alguns sintomas da doença, por isso, inclua folhas e vegetais verdes escuros: agrião, rúcula, espinafre, escarola, chicória, almeirão, brócolis, couve-de-bruxelas, couve-manteiga. Alimentos integrais como aveia, centeio, cevada, quinoa e amaranto. Gorduras poli-insaturadas: óleo de linhaça, linhaça, abacate, sementes de chia, peixes e castanhas. E chás: gengibre, salsa, cúrcuma, camomila e lavanda.

Ana Teixeira é nutricionista, formada pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Especialista em Nutrição Funcional pelo Instituto VP e Nutrição Esportiva e Obesidade pela Universidade de São Paulo (USP). Tem consultório próprio em Anápolis e escreve todas as quartas-feiras no Portal6. Siga-a no Instagram.