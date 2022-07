UEG abre concurso público com 146 vagas em diversos municípios goianos; veja edital

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) abriu três editais de concursos públicos, nesta terça-feira (19), com 146 vagas, para início imediato e formação do cadastro de reserva, voltadas para a contratação de docentes de ensino superior.

Com salários que podem chegar até R$ 3.836,24, os cargos disponíveis são para professores que atuem nas áreas de Ciências Agrárias e Sustentabilidade, Ciências da Saúde e Biológicas e Ciências Tecnológicas.

Os candidatos vão poder realizar as inscrições entre os dias 30 de agosto e 29 de setembro, através do próprio site da UEG.

A inscrição possui uma taxa de R$ 250 e a isenção pode ser solicitada pelo profissional interessado na vaga entre os dias 10 e 15 de agosto.

Os professores selecionados serão lotados seguindo o quadro de vagas presentes nos editais.

Ao todo, o concurso público contará com cinco etapas, sendo elas uma prova objetiva, prova dissertativa, prova didática, avaliação de títulos e produção científica e por fim, avaliação multiprofissional.

As duas primeiras avaliações serão realizadas no dia 23 de outubro em Anápolis, Campos Belos, Ceres, Goianésia, Ipameri, Iporá, Itaberaí, Itumbiara, Palmeiras de Goiás, Pires do Rio, Porangatu, Posse, Quirinópolis, Santa Helena de Goiás, São Luís de Montes Belos e Trindade.

As demais ocorrerão apenas em Anápolis e na Região Metropolitana de Goiânia.

A divulgação do resultado final do concurso está prevista para acontecer no dia 21 de abril de 2023.