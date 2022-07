Gasolina deve ficar ainda mais barata em Goiás nos próximos dias, prevê Sindiposto

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado (Sindiposto), Márcio Andrade, aponta que o preço da gasolina em Goiás, com a redução anunciada pela Petrobrás, deve ficar até R$ 0,14 mais barato. A previsão é que o valor seja repassado integralmente às bombas goianas até o fim da semana.

Ao Portal 6, o representante da categoria relata que alguns estabelecimentos já conseguiram transferir a queda. “Muitas distribuidoras repassaram de forma parcial, negociando com os postos, em uma baixa de R$ 0,08 a R$ 0,13. Mas pode levar dois ou três dias para que seja geral”, afirma.

As distribuidoras e postos, de acordo com Márcio Andrade, têm estoques de produtos com as cotações antigas. “Até que esses volumes sejam substituídos, os preços vão refletindo as negociações anteriores. Uma redução efetiva, portanto, pode demorar alguns dias”, pontua.

Apesar disso, o consumidor não deve criar expectativas de diminuição contínua no segundo semestre deste ano. “Não podemos falar a longo prazo, pois depende muito do cenário internacional. A expectativa é sempre de queda, mas podemos ter de lidar com altas consecutivas como foi nos primeiros meses de 2022”, pondera.

O presidente do Sindiposto elogia a redução no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) dos combustíveis. A medida, aprovada no final de junho, limitou a cobrança do imposto sobre a alíquota mínima do estado.

“Foi muito positiva. Já é possível notar as diferenças daquele período em que chegamos a nos aproximar da gasolina a R$ 8,00. Agora vemos maior movimentação nos postos e um alívio no capital de giro”, avalia.

Na última terça-feira (19), a Petrobrás anunciou uma retração de 4,92% no preço médio da gasolina vendida nas refinarias. Com isso, o preço do litro entregue às distribuidoras passa de R$ 4,06 para R$ 3,86. A redução é de R$ 0,20 por litro.