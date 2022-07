Governo de Goiás abre edital para concurso público do Corpo de Bombeiros com 560 vagas

O Governo de Goiás abriu nesta quinta-feira (21) o edital para o concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás com 560 vagas disponíveis.

São 450 cargos masculinos para Soldado Combatente e 50 femininos, com salário superior a R$6.300 e taxa de inscrição de R$110.

Também estão disponíveis 54 vagas masculinas e 06 femininas para cadete (aluno oficial). O salário é acima de R$8.400 e a inscrição está no valor de R$130.

Os candidatos aprovados ainda vão contar com assistência médica, odontológica e social da corporação.

Para o cargo de soldado são pré-requisitos ter idade mínima de 18 e máxima de 30 anos, contar com Carteira Nacional de Habilitação mínima da categoria B e possuir diploma ou certificado de conclusão de curso superior em qualquer área.

Já para a vaga de soldado é exigido idade mínima de 18 e máxima de 32, CNH na categoria “B” ou superior e ter o diploma de conclusão de bacharelado ou licenciatura em qualquer área de conhecimento.

As inscrições dos candidatos devem ser realizadas exclusivamente pelo site do Instituto AOCP, responsável pelo concurso, entre os dias 09 de agosto até 08 de setembro.

A prova para a vaga de cadete ocorrerá no dia 16 outubro, enquanto para o cargo de soldado acontecerá no dia 23 do mesmo mês.

O edital para o concurso público também está disponível para consulta na plataforma digital do instituto responsável.