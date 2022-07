Para quem tem um extenso grupo social, uma nova função no WhatsApp perigosa está prestes a chegar e os sociáveis devem ficar em alerta.

O recurso pode ser um risco para quem tem uma grande rede de contato, pois ao tentar achar uma mensagem antiga, você pode não encontrá-la mais.

Por isso, saiba como funciona a nova funcionalidade.

Chega nova função no WhatsApp perigosa para quem tem muitos amigos:

Em mais uma atualização, uma nova função está sendo elaborada pelo WhatsApp e pode converter algumas mensagens em conteúdos temporários que desaparecem automaticamente depois de um certo período.

A função pode beneficiar no comprometimento do armazenamento do celular, já que a quantidade de mensagens disponíveis mantidas no aparelho são diminuídas e, dessa forma, desocupa um certo espaço na memória do telefone.

No entanto, a nova função pode ser algo perigoso para aqueles que tem muitos amigos, pois ao procurar uma mensagem antiga, a pessoa pode acabar não encontrando o que queria.

A funcionalidade irá permitir trocar conversas individuais ou em grupo para o modo de mensagens temporárias, mesmo após o envio e a visualização do destinatário.

Atualmente, o modelo vigente na plataforma necessita que primeiro as pessoas ativem as mensagens temporárias para que elas desapareçam após o tempo definido.

Agora, com o novo recurso, os usuários do aplicativo podem marcar quais textos, fotos, documentos e vídeos querem que desapareçam após 24h, 7 dias ou até 90 dias.

Conforme apurado pelo site WABetaInfo, um cronômetro começará a funcionar a partir da marcação dos conteúdos selecionados e, dessa forma, as mídias irão sumir após o tempo desejado.

Apesar do recurso já estar sendo amplamente comentado na web, as versões disponíveis ainda estão no modelo de teste, mas há um jeito de acessar a tarefa de uma forma escondida.

Basta acessar um pequeno link na tela de mensagens temporária e ativar a atualização. Assim, quando a pessoa toca no item, o WhatsApp direciona o usuário para uma tela onde as conversas poderão ser deletadas por meio da função.

Por enquanto, o recurso é exclusivo do WhatsApp Beta 2.22.16.8 para Android, mas pode chegar na versão estável para outros sistemas em breve.

