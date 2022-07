6 recursos que quem não quer ser perturbado no WhatsApp pode ativar e nem sempre sabe

Para quem lida diariamente com o WhatsApp, algumas ações como grande fluxo de mensagens, vídeos e adições em grupos podem se tornar um incômodo durante o uso do aplicativo. No entanto, existem alguns recursos disponíveis que quem não quer ser perturbado no WhatsApp pode ativar.

Funções simples, gratuitas e que não requerem a instalação de outras plataformas podem ajudar no dia a dia de quem usa o aplicativo.

6 recursos que quem não quer ser perturbado no WhatsApp pode ativar

1. Silenciar notificações

Tirar a opção de receber as notificações do WhatsApp, é um recurso ideal para aqueles que buscam um pouco de paz na plataforma.

Para ativar essa função, é necessário acessar as Configurações e ir na aba “Notificações”. Depois, basta desativar o botão com o nome “Mostrar Notificações”.

Assim, você só saberá se alguém te enviou algo caso abra o aplicativo.

2. Tirar visto por último

Abrir mão do visto por último também é um ótimo jeito de aliviar o estresse que o aplicativo pode causar na rotina.

O recurso pode mostrar aos outros quando você está online e isso pode ser um problema caso você não esteja afim de conversar no momento.

Para evitar ser perturbado, abra a opção “Conta” e, em seguida, clique no item “Privacidade”. Depois, selecione o botão “Visto por Último”.

Por fim, basta escolher entre “Ninguém”, “Meus Contatos” ou “Exceto”.

3. Arquivar conversas

Outra forma de evitar incômodos no WhatsApp é arquivando conversas.

Assim, você deixará alguns contatos e grupos escondidos sem que fiquem visíveis no chat.

4. Escolher quem pode te colocar em grupo

Quem não quer ser perturbado no WhatsApp pode também escolher quais pessoas podem te colocar em algum grupo.

Dessa forma, você evita com que contatos indesejáveis te coloquem em diferentes grupos. Para isso, é só acessar as “Configurações”, depois “Conta” e ir na opção “Privacidade”.

Após esse passo, vá em “Grupos” e escolha uma das possibilidades.

5. Silenciar contatos

Silenciar alguns contatos ou grupos é também mais uma forma de prevenir futuras frustrações durante o uso no WhatsApp.

Desta maneira, você evita ser notificado quando aquele contato enjoado te mandar algo.

6. Ocultar sua foto de perfil

Por fim, mais um dos recursos que quem não quer ser perturbado no WhatsApp pode ativar é ocultar a foto de perfil.

Para isso, vá até “Configurações” e, então, em “Conta”. Depois, clique em “Privacidade” e depois em “Foto do perfil”.

Após esse processo escolha a opção que melhor te agrade e coloque um fim em futuras importunações.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!