Homem que tentou assaltar idosa na porta de casa morre durante confronto com a CPE em Anápolis

Uma tentativa de roubo no Jardim América, em Anápolis, na noite dessa segunda-feira (21) acabou em morte do suposto criminoso.

O Portal 6 apurou que dois homens que estavam em um Renault Kiwd de cor laranja tentaram assaltar uma senhora que estava na frente da residência do Jardim América, em vão. Entretanto, veículo com características semelhantes teria sido avistado no bairro Filostro Machado.

Sendo assim, uma equipe do Comando de Policiamento Especializado (CPE) começou a busca e o carro foi encontrado no Jardim Primavera. Quando fizeram a abordagem, utilizando sirenes e sinais luminosos, os condutores imprimiram velocidade no veículo, tomando como rumo uma estrada vicinal da GO-560.

Nesse momento, perderam o controle e chocaram com um barranco. Os dois homens, de idades e identidades não reveladas, desceram disparando contra os policiais, que revidaram.

Um deles ficou caído ao solo enquanto o outro conseguiu fugir por um milharal. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas nada pôde fazer. Foi encontrado no local um revólver calibre 38 e, dentro do carro, fitas tarap – utilizadas para imobilizar vítimas.