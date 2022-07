Luan Santana promete diversas novidades para show que será realizado em Goiânia

“Até voo de balão vai ter aqui em Goiânia, as pessoas poderão conferir a festa lá de cima”.

Essa foi uma das revelações feitas pelo cantor Luan Santana, que estreia neste domingo (24), o Festival Luan City, no estacionamento do estádio Serra Dourada, em Goiânia.

Os detalhes foram dados pelo artista durante coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (21).

“A minha inspiração foi Nova York na época de 1920. Eu quero que as pessoas se transportem para uma outra época e dimensão. Quero que elas vão para uma outra estética que não estão acostumadas”, explicou

De acordo Luan, esse será o maior show de toda a carreira dele e que, se aprovado pelos goianos, será levado para as demais cidades do país.

“Se os goianos aprovarem, vou levar o show para todo o Brasil”, disse o cantor.

Ao longo da coletiva, o artista não poupou elogios a capital e chegou a confessar que tem um carinho especial por Goiânia, motivo responsável pela escolha do município para receber o evento.

“Além de ter sido uma cidade que me abraçou de uma forma especial, eu me sinto muito bem aqui, me sinto em casa e retornando ao início da carreira”, confessa.

Os interessados em participar do Festival podem adquirir os ingressos por meio do site Baladaapp ou nas lojas TXC, no Buriti Shopping, no Alabama Bar, no Setor Marista e na Sorridents em Anápolis.