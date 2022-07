Preso homem filmado estuprando e roubando celular de mulher para trocar por drogas

Foi preso nesta quinta-feira (21), na região do Jardim das Oliveiras, em Aparecida de Goiânia, um homem que foi filmado roubando e estuprando uma mulher no setor Flor do Ipê, em Senador Canedo.

Imagens da Central de Videomonitoramento da Prefeitura de Senador Canedo mostram o momento em que ele rouba o celular da vítima e abusa sexualmente dela.

A partir da filmagem a Polícia Militar pôde identificar a placa da moto usada pelo suspeito. A partir daí, os militares encontraram o suspeito em Aparecida de Goiânia.

Após abordagem, ele confessou o crime, porém os aparelhos de celulares já haviam sido trocados em “bocas de fumo”. Questionado pela PM, ele não soube indicar o local onde entregou os telefones.

O homem foi autuado pelos crimes de roubo e estupro.