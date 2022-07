Preso homem que cortou testículos de cachorro após ter dívida cobrada pela dona do animal

A Polícia Civil (PC) cumpriu na quinta-feira (21) mandado de prisão preventiva de um homem, de 43 anos, morador de Pirancanjuba. Ele é suspeito de ter cortado os testículos do animal após ter sido cobrado pela proprietária de um bar que sempre frequentava e que também é a dona do animal. Ele deve responder por maus-tratos de animais, além de ameaça contra a mulher.

Conforme a PC, o suspeito vinha acumulando dívida de consumo de bebida alcoólica no estabelecimento comercial. Cobrado diversas vezes não só não quitou o valor como continuou frequentando o local. A partir daí, ameaçando a dona e a filha da proprietária.

Sendo assim, na madrugada do último sábado (16), após consumir grande quantidade de bebida, o homem foi novamente cobrado, quando saiu do local e foi para a residência. Entretanto, o cão o seguiu. Nesse instante, ele recolheu o animal, pegou uma faca de cozinha e retirou brutalmente os testículos do cão ‘a sangue frio’. Em seguida, jogou os testículos e o animal na rua.

Ele foi socorrido por vizinhos e encaminhado a uma clínica veterinária onde passou por cirurgia. Seu estado é estável, mas ainda há risco de morte.

Ele fugiu, mas foi preso na quinta-feira, em uma fazenda na zona rural de Piracanjuba. Ele já tem passagens por tentativa de homicídio e posse de drogas.