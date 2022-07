Sabrina Sato faz revelação íntima que está escandalizando a internet: ‘estou viciada’

A apresentadora e atriz, Sabrina Sato, tem dado o que falar com as revelações que fez recentemente, na última edição do Saia Justa, no canal GNT, ao comentar sobre os prazeres e vícios que alimenta.

Não foi a primeira vez que a artista comentou sobre assuntos eróticos ao vivo e deixou ainda mais claro que a temática não deveria ser um tabu.

Para Sabrina, brinquedos eróticos são mais do que uma diversão. É uma ‘necessidade para se sentir bem na hora de dormir’, ou melhor, praticamente um vício

No programa, a apresentadora ainda contou sobre a última viagem ao Japão. Ao retornar, ela confessou ter trago duas malas inteiras recheadas de novos brinquedos eróticos: “tenho uns 40”

“Vou me desfazendo, doando os usados. Dou de presente e ganho também. Eu adoro, sou praticamente viciada em vibradores”, comentou a atriz.

Segundo a apresentadora, ela tem o costume de levar os vibradores para todas viagens para ter noites tranquilas: “eu levo nas viagens, para poder dormir bem”, disse em tom de humor.