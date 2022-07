Pode parecer estranho, afinal quando pensamos em bebidas, também imaginamos que a água composta nelas seja proveniente de galões ou até reservatórios. No entanto, cervejas feitas com água vinda do esgoto já são uma realidade que está sendo implementada por algumas empresas do mundo.

Apesar de ser algo surpreendente, os estabelecimentos conseguem captar o líquido contaminado com todos os tipos de impureza e o transformam em algo potável. Dessa forma, o item consegue chegar ao consumidor em boa qualidade, sem o risco de ter o sabor alterado.

A ideia por trás da criação das cervejas do esgoto surgiu para salientar ainda mais a ideia de preservação dos recursos naturais e chamar a atenção das pessoas para a ameaça da escassez de água.

Por isso, conheça quais são as três cervejas que foram produzidas utilizando água vinda do esgoto

Conheça as cervejas que foram produzidas utilizando água vinda do esgoto

Cerveja PU: REST

A empresa New Carnegie Brewery em Hammarby Sjöstad, na Suécia, foi convidada, em 2018, a participar de um desafio para produzir uma cerveja utilizando água residual purificada pelo IVL Swedish Environmental Institute (IVL).

Assim, a cervejaria aceitou participar da disputa e conseguiu tratar o líquido por meio de várias etapas de purificação e, em seguida, criaram a cerveja PU: REST.

Apesar da novidade ter se espalhado pelo mundo, apenas uma edição limitada da bebida foi produzida, que se esgotou rapidamente.

Cerveja Full Circle Pale Ale

Outra cerveja com a mesma pegada foi produzida na cidade de San Diego, na Califórnia, pelo programa Pure Water, que tinha como objetivo combater a escassez de água na cidade.

O programa tinha como meta produzir uma água limpa que vinha do esgoto da cidade. Entre os empreendimentos selecionados para participar da ideia, a cervejaria Stone Brewing de San Diego foi convidada para produzir uma cerveja com o líquido residual.

Assim, a empresa criou a Cerveja Full Circle Pale Ale. Durante o lançamento, até o prefeito da cidade provou a bebida e afirmou que ela era fantástica.

Cerveja Vira

Uma das cervejas que foram produzidas utilizando água vinda do esgoto é a Vira. A bebida é oriunda de Portugal e foi fabricada no início do ano.

Além do processo de purificação, a água utilizada na cerveja passou por um tratamento diferenciado por meio da ozonização e osmose inversa.

A Vira foi lançada no início de 2022 por meio de uma parceria entre as empresas Cerlinx e Águas do Tejo Atlântico e Moinhos Água e Ambiente.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!