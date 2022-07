O alerta para quem gosta de assar carne na AirFryer; risco é de explosão

A AirFryer é uma ótima aliada dentro da cozinha, principalmente, quando se trata de preparar alimentos mais complexos, como assar carne.

Bom, e como as pessoas são criativas, elas sempre buscam alternativas para fugir do óbvio nas refeições.

Inclusive, há uma forma bem inusitada de fazer churrasco pela fritadeira elétrica, que envolve colocar um carvão aceso enquanto a carne cozinha.

Por mais que pareça inofensivo, esse método não é indicado por especialistas, já que pode causar curto-circuitos, incêndios e danificar o eletrodoméstico.

No entanto, a ideia é deixar o alimento com gosto de defumado, assim como em um churrasco convencional, na brasa.

Qual o perigo em assar carne na AirFryer?

De acordo com o portal online Metrópoles, o carvão aceso, por ser rico em carbono, apresenta significativa condutividade elétrica.

Isso quer dizer que esse fator associado com a ventilação interna da fritadeira, pode fazer com que o pó do carvão chegue nas partes elétricas.

O grande problema é que isso pode causar um curto-circuito na máquina, inclusive com o aparecimento de fogo. Perigoso, não é mesmo?

E se você pensa que acaba por aqui, veja bem:

O carvão também pode danificar o antiaderente e derreter as partes plásticas da air fryer.

Vale lembrar que esse uso inadequado pode acarretar na perda da garantia do produto, já que não são indicados ou respaldados pelos fabricantes.

Mas, afinal de contas, qual a melhor maneira de assar a carne na fritadeira elétrica?

A melhor maneira de preparar um churrasco, basta utilizar filés mais grossos ou espetinhos, temperar a carne com sal grosso e levar para a air fryer já pré-aquecida na temperatura máxima, deixando até o ponto desejado.

E voilá! Sem curto-circuito, chamas e perigos!

