Você pode até considerar sua AirFryer uma grande aliada na cozinha, o que realmente é, mas não se engane, como qualquer outro eletrodoméstico, ela pode ser perigosa!

A verdade é que tem muita coisa por aí que não pode passar nem perto da fritadeira elétrica, porque pode causar explosões, curto-circuito e danificar o aparelho.

6 coisas que nunca devem ser colocadas na AirFryer e poucos sabem:

1. Água

Todo líquido colocado dentro da Airfryer pode chegar ao motor da fritadeira, causando, possivelmente, um curto-circuito ou choque elétrico.

Por isso, se você planeja esquentar água dentro do eletrodoméstico é melhor pensar duas vezes antes de fazer isso e buscar alternativas.

2. Carvão

Acredite se quiser, mas há uma técnica para fazer churrasco na AirFryer que fica uma delícia!

O método envolve colocar um carvão aceso na fritadeira ao cozinhar a carne ou legumes, assim, o alimento ficaria com gosto defumado, parecido ao do churrasco convencional, assado na brasa.

Só que essa técnica não é indicada por especialistas, porque pode causar curto-circuitos, incêndios e danificar a fritadeira elétrica.

3. Óleo

Corra de alimentos muito gordurosos na airfryer ou os óleos em si!

Eles podem acabar danificando o sistema interno da sua Airfryer, já que ela foi feita para ser uma solução contra essas comidas pesadas, portanto, deixe isso de lado.

4. Empanado

Você pode até achar contraditório, já que a função da fritadeira é preparar, em especial, fritos.

O problema é que os empanados, feitos de massa líquida que leva ovo ou aveia, por exemplo, podem causar explosões. A dica é ficar vigiando durante a preparação.

5. Folhas

Folhas mais “pesadas”, como o repolho, não há problema algum em fazê-la na fritadeira.

No entanto, as hortaliças mais leves, tipo espinafre e couve, podem voar dentro do aparelho e até queima-lo. Isso é pior do que qualquer explosão.

6. Grandes pedaços de carne

Por último, pedaços de carne muito grandes, seja de frango ou de vaca, podem explodir dentro da máquina, por conta de todo líquido e gordura dentro das peças.

E o problema não se limita aí, porque o preparo vai acabar saindo desigual, com algumas partes queimadas e outras cruas.

