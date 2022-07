Ainda sem viaduto, pista que pode ajudar a desafogar trânsito no Recanto do Sol é inaugurada

Foi inaugurada nesta segunda-feira (25) a pista dupla que liga o Residencial Flor do Cerrado, na região do Recanto do Sol, em Anápolis, à BR-153.

A obra faz parte do complexo viário que inclui um viaduto, ainda em projeto. Na estimativa da Prefeitura, somente com a abertura da via, cerca de 20% dos veículos que hoje lotam o trevo da BR-153 com a 414 vão mudar de rota.

“Ajuda a desafogar o grande Recanto do Sol. Vai facilitar a vida de quem mora aqui. Algo em torno de 20% deve começar a fazer esse fluxo, principalmente no fim do dia. Teremos um impacto maior nessa hora”, disse o prefeito Roberto Naves (PP).

O chefe do Executivo municipal admitiu que o complexo viário ainda está incompleto e, por isso, o tráfego pode continuar travado em determinados momentos. “Como o viaduto não está pronto, a saída fica um pouco mais complexa, pois ainda terão de ir no trevo da BR-153 com a 414”, explicou.

A nova via já está liberada para os motoristas. Roberto ressaltou também que a região é vetor de crescimento da cidade e, portanto, as obras viárias são essenciais para ampliar a fluidez.

“As regiões Leste e Norte que vão crescer. Essa é uma região que está no meio, a Nordeste. Essa via de escoamento é muito importante para crescimento e valorização de imóveis da região”, frisou.