Alunos da rede pública de Goiás podem fazer cursos de robótica de graça

Estudantes de escola pública podem se inscrever, a partir desta segunda-feira (25), para cursos gratuitos de robótica em Goiás. A formação também é voltada aos estudantes que possuem bolsa integral em instituição privada.

No total, são 1.950 vagas para unidades do laboratório Include, do Instituto Campus Party, em 23 municípios do estado.

Os interessados podem realizar a matrícula pelo site bit.ly/inscricaooinclude. Para se candidatar é preciso ter entre 12 e 20 anos e residir em cidade que possua um dos laboratórios.

Em caso de empate, a classificação dos selecionados obedecerá a ordem de inscrição. O curso é presencial, tem duração de quatro meses e é dividido em módulos, como Cultura Maker e Programação. As aulas tem início em agosto.

Goiás é o estado com maior número de laboratórios Include do país. São 26 unidades no total, sendo que três estão em Goiânia e estão localizadas no Jardim Novo Mundo, Setor Santos Dumont e Jardim Guanabara.

Além da capital, os laboratórios estão instalados nos municípios de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Alto Paraíso (no distrito de São Jorge), Aruanã, Caldas Novas, Catalão, Cavalcante, Cristalina, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Pirenópolis, Rio Verde, São Luís de Montes Belos, Trindade, Uruana, Valparaíso, Porangatu, São Miguel do Araguaia, Mozarlândia, Monte Alegre e Mambaí.