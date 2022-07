Liberada 4ª dose de vacina contra a Covid-19 para os maiores de 30 anos em Anápolis

A quarta dose da vacina contra a Covid-19 já está liberada para pessoas com idade acima de 30 anos em Anápolis. A ação é para aqueles que concluíram a terceira etapa do esquema de imunização há pelo menos 04 meses.

De acordo com a Prefeitura, o cidadão que estiver apto pode ir aos locais de aplicação, independente do imunizante utilizado anteriormente. “Não há necessidade de ser do mesmo fabricante”, frisa.

Os locais disponíveis para vacinação com funcionamento até às 16h são as Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos seguintes bairros: Adriana Parque, Setor Tropical, Parque dos Pirineus, São José, São Carlos, Vivian Parque, Arco Íris, Arco Verde, Munir Calixto.

Já para quem precisa ir após o horário comercial, as UBS do setor Bandeiras, Anexo Itamaraty, Filostro Machado, Bairro de Lourdes e Recanto do Sol vão realizar vão realizar a imunização até às 21h.

Em Anápolis, 336.773 já tomaram a primeira dose da vacina e 289.234 receberam a segunda, de acordo com os dados da Prefeitura. Mas apenas 133.829 foram imunizados com o reforço.