Municípios goianos já podem aplicar 4ª dose contra a Covid-19 em público acima de 30 anos

A vacinação da segunda dose de reforço, também chamada de quarta dose da vacina, em pessoas com mais de 30 anos está liberada para aplicação dos municípios em Goiás. O anúncio, feito pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), ocorre após reunião extraordinária na última sexta-feira (22).

Estarão aptos a receber a vacina todos aqueles que tomaram a primeira dose de reforço, conhecida por terceira dose, há pelo menos quatro meses. A recomendação do Ministério da Saúde (MS) é que a imunização seja feita com as vacinas da Pfizer, AstraZeneca ou Janssen.

A SES-GO calcula que, em todo o estado, 957 mil pessoas estão com a quarta dose em atraso. O número é quase três vezes maior para a terceira dose, requisito para o segundo reforço, que tem mais de 2,5 milhões de atrasados.

O público entre 30 e 39 tem mais de 1,1 milhão de pessoas em Goiás, sendo que quase 419 mil delas foram imunizadas com o primeiro reforço. Isso significa uma cobertura de 35%.

O Portal 6 entrou em contato com as secretarias de saúde de Anápolis, Goiânia e Aparecida de Goiânia. Até o momento, os municípios seguem sem previsão de iniciar a aplicação do reforço da nova faixa etária.