Passeio das Águas Shopping passa a cobrar estacionamento de clientes

Após nove anos de funcionamento, o Passeio das Águas, um dos últimos shoppings de Goiânia com estacionamento gratuito, decidiu pôr um fim ao benefício nesta segunda-feira (25).

Conforme divulgado anteriormente pelo Portal 6, a partir de agora, os clientes deverão pagar uma taxa para estacionar o carro no local, que varia conforme o tempo e o tipo de veículo.

Para quem tem carro, o valor cobrado será de R$ 5 pelo período de 12h em qualquer dia da semana. Já para as motos, é de R$ 2 de segunda a sexta-feira e R$ 4 aos sábados e domingos – durante o mesmo tempo de 12h.

Contudo, os clientes que visitarem o shopping entre as segundas-feiras a quintas-feiras até às 14h e comprovarem o consumo mínimo de R$ 60, serão isentos da taxa.

De acordo com a administração, a decisão foi tomada para otimizar o estacionamento do local, que conta com 4 mil vagas, com base em estudos de viabilidade sobre o valor cobrado de outros centros.

Segundo o estabelecimento, 16 terminais de pagamento já estão em funcionamento pelo lugar juntamente com 02 caixas presenciais.